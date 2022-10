CDU fordert Querungshilfe oder Kreisverkehr : Sicher von Pont bis Geldern radeln

Der Weg von Pont nach Geldern soll besonders für junge Radfahrer sicherer werden. Foto: dpa-tmn/Jan Woitas

Pont Die CDU macht sich Sorgen um die Verkehrssituation an der B 58. Sie sieht Gefahren für Fußgänger und Radfahrer. Es müsse Verbesserungen geben.

Die CDU in Pont sorgt sich um die Verkehrssituation. „Durch die Umlegung der B 58 auf die Nordtangente sehen sich die Ponter Bürger als Verlierer im Blick auf Entlastung der Verkehrssituation“, so Michael Cools, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Stadtrat. Im Namen des CDU-Ortsverbandes Pont beantragt die CDU die Überprüfung der verkehrlichen Situation der B 58 auf Gebiet der Ortschaft Pont und die Errichtung einer sicheren Querungshilfe für Radfahrer und Fußgänger.

Cools: „Es gibt eine Vielzahl an Schülern, die wegen der geringen Entfernung zwischen Schule und Wohnort keinen Anspruch auf Nutzung der Schulbusse haben. Die meisten nutzen aus diesem Grund das Fahrrad. Allerdings gibt es für die Ponter Schüler keine sichere Querungshilfe zwischen K 34 und Klever Straße/Harttor.“ Die Nutzung der Fußgängerampel an der Ecke B 58 / Ponter Dorfstraße stoße auf erhebliche Verkehrsrisiken. Und der Nierswanderweg unter der B-9-Brücke hindurch könne nicht ganzjährig genutzt werden. Es gebe in Hinsicht auf Höhe und Breite der Durchfahrt erhebliche Sicherheitsmängel. So sei es auch bei der Querung im Bereich des Peutenwegs. Auch ein Queren der B 58 im Bereich Haus Golten oder Am Goltenhof berge erhebliche Gefahren. An der Burgstraße bestehe zwar eine Querungshilfe, diese biete allerdings nicht mehr als zwei Radfahrern gleichzeitig Platz. „Fahrräder mit Anhänger können die Querungshilfe leider nicht benutzen, weil sie zu kurz ist. Für Begegnungsverkehr reicht die Breite der Querungshilfe kaum aus. Somit bleibt als sichere Querungshilfe lediglich der Kreuzungsbereich B 58 / Klever Straße / Harttor“, so Cools weiter.

Die Einführung der Tempo-70-Zonen verhindere zwar schwerer Unfälle, verringert aber auch die Lücken im fließenden Verkehr, was gerade zu den Hauptverkehrszeiten ein Überqueren der B 58 für die „schwächeren Verkehrsteilnehmer“, also Radfahrer und Fußgänger, erheblich erschwere. Für die CDU erscheint es unverzichtbar, eine entsprechende Querungshilfe im Bereich zwischen Haus Golten und der Burgstraße zu errichten. Auch die Prüfung einer Ampelkreuzung oder eines Kreisverkehres im Bereich der Burgstraße erscheine als geeignete Lösung, Dieser Vorschlag wurde in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mal in Betracht gezogen.