Lokalpolitik CDU Kerken informiert sich über die Entwicklung am Eyller See

Die erste Radtour der Kerkener CDU-Fraktion und ihrer Gäste begann am Eyller See. Philipp Brand, neuer Pächter, zeigte den Besuchern, was in den vergangenen Wochen schon geschehen ist. So macht der ehemalige Umkleidebereich schon einen sehr ordentlichen Eindruck. „Wir haben die alten Türen abgeschliffen und mit Bangkiraiöl eingerieben“, erklärt Brand. „Dadurch kommt die Holzstruktur gut zur Geltung.“ Alle früheren Nutzer konnten bestätigen: das sieht ja aus wie früher.