Lokalpolitik am Niederrhein Radtour der CDU Kerken durch Nieukerk

Nächstes Ziel war die „Kleine Bleiche“. Auf dem Gelände der früheren Weberei entstehen vier Mehrfamilienhäuser, also auch wieder Wohnraum. Diese Bebauung war umstritten. Doch heute ist zu sehen, dass sich die Häuser sehr gut in die Gegend einpassen, so die CDU auf ihrer Tour. Der Architekt Lars Schroers, der in unmittelbarer Nähe wohnt, zeigte den Kommunalpolitikern zwei im Bau befindliche Wohnungen. Natürlich waren die Baukostensteigerung und die teils schwierigen Materiallieferungen ein intensives Thema.