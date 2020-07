Straelen : Kandidat Pott zu Besuch bei Kühne

Straelen Straelens CDU-Bürgermeisterkandidat Wolfram Pott zeigt sich nach einem Besuch der Firma Kühne in Herongen beeindruckt. Das Unternehmen ist Europas größter Essigproduzent und ein wichtiger Arbeitgeber in der Region.

„Ein Unternehmen, für das Innovation zur Tradition gehört“, ist CDU-Bürgermeisterkandidat Wolfram Pott beeindruckt von der Vorstellung des Straelener Traditionsunternehmens Carl Kühne KG durch Werksleiter Theo Koenen. Bei einem Besuch der Firma gemeinsam mit Thorsten Fischer, Hans-Josef Aengenendt und der Heronger Ortsvorsteherin Annemarie Fleuth (alle CDU Straelen) wurde die national und international überragende Bedeutung des auch mit den Menschen am Standort in Herongen sehr verbundenen Unternehmens deutlich. Die Carl Kühne KG ist marktführend für die Fabrikation und den Handel mit Essig, Senf, Feinkost, feinsauren Konserven, Kohl und Kraut. Die Keimzelle des Werkes Straelen- Herongen war eine 1808 gegründete Fabrik für Zichorienkaffee. Nach wechselvoller Firmengeschichte übernahm 1930 die Hamburger Familie Kühne das Unternehmen und begann in Herongen-Niederdorf mit der Produktion von Senf und Essig. „Die Carl Kühne KG ist heute der größte Essigproduzent Europas und einer der größten Senfhersteller Deutschlands“, so Koenen. „Der Kühne-Essig ist meiner Meinung nach das beste Essigerzeugnis der Welt und zeichnet sich aus durch die höchste Säurekonzentration im Vergleich zu allen anderen Produkten der Konkurrenz.“ Pott sehr erfreut: „Über so viele Jahre so erfolgreich hochwertigste Produkte auf dem internationalen Markt anbieten zu können, ist zugleich auch eine Erfolgsgeschichte für Straelen und die Menschen hier, die wir gemeinsam noch lange fortsetzen wollen.“ Auch als Arbeitgeber ist das Unternehmen für die Region bedeutend: 305 Vollzeitbeschäftigte, 15 Auszubildende und etwa 210 Saisonarbeitskräfte sprechen eine deutliche Sprache.