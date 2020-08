Bald Bücherschränke in Issum und Sevelen : Issums CDU treibt Bücherschank-Idee voran

Wie hier in Gruiten sollen auch in Issum und Sevelen Bücherschränke entstehen, die das Unternehmen Innogy zur Verfügung stellt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Issum Geldern, Kevelaer, Kerken haben schon eine Anlaufstelle für Leseratten, um Schmöker zu tauschen. Die SPD stellte damals den Antrag für Issum, jetzt holt die CDU den Energieversorger Innogy ins Boot.

Wenn die Regale unter der Last der vielen gelesenen Schmöker ächzen, dann ist ein öffentlicher Bücherschrank eine gute Gelegenheit zum kostenlosen Tauschhandel. In vielen Kommunen gibt es einen solchen Schrank schon. Auch für die Gemeinde Issum hatte die SPD in der Vergangenheit einen entsprechenden Antrag gestellt. In Issum und Sevelen sollte jeweils ein Bücherschrank aufgestellt werden. Die Gemeindeverwaltung habe recherchiert, dass pro Schrank 9000 Euro investiert werden müssen, erinnert sich Gerd Stenmans von der CDU.