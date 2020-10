Entwicklung im Ort mitbestimmen : Freizeitgestaltung in Issum: Jetzt sind die Jugendlichen gefragt

Issum Die CDU startet eine Umfrage. Online kann die Zielgruppe darlegen, was ihr in den Ortschaften fehlt. Es gibt Anträge vom Multifunktionsplatz bis zur Fitness-Anlage.

Fitnessanlage oder Basketballfeld, Pumptrack für BMX und Skater oder lieber alles? Wer die Wahl hat, hat die Qual, so geht es aktuell den Issumer Politikern. „Es liegen jede Menge Anträge vor, die die Freizeitgestaltung betreffen“, erklärt Gerd Stenmans, Fraktionsvorsitzender der Issumer CDU. „Wir sind vom Input derjenigen abhängig, die es angeht“, sagt der Lokalpolitiker. Deswegen hat die Issumer CDU eine Online-Umfrage auf den Weg gebracht, bei der Kinder und Jugendliche äußern können, was sie sich wirklich wünschen für ihre jeweiligen Ortsteile. Die Umfrage sei anonym, so Stenmans. Lediglich das Geschlecht, das Alter und in welchem Ortsteil man zu Hause ist, werden abgefragt, dann geht es schon um die Frage nach dem „Was“ – was fehlt den Kindern und Jugendlichen und was wollen sie in Zukunft nutzen? Stenmans fasst zusammen, welche Vorschläge bisher den Issumer Politikern vorgestellt wurden: Da ist zum einen der von der SPD favorisierte Multifunktionsplatz. Der geht über einen üblichen Bolzplatz mit Käfig (damit der Ball im Spiel bleibt) hinaus. Möglich sind dort auch Felder für Hockey und Basketball. Einen öffentlichen Fitness-Parcours am Koetherdyck können sich Birgit Quinders und der TV Sevelen vorstellen. Die Issumer Grünen stellten den Antrag, eine Calisthenics-Anlage zu errichten. Ein Antrag aus der Bürgerschaft favorisiert ebenfalls eine öffentliche Fitnessanlage, die gerade in Zeiten von Corona eine Möglichkeit für Individual-Sport biete.