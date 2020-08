Verkehrssicherheit auf der Bonhoefferstraße : Gefahren durch zu schnelle Autos im Issumer Neubaugebiet

Issum Gerade junge Familien haben sich rund um die Bonhoefferstraße angesiedelt. Deswegen müssen Verkehrsteilnehmer auch besonders rücksichtsvoll sein, sagt die CDU. Sie möchte, dass zügig Maßnahmen zur Verkehrssicherheit umgesetzt werden.

Issum wächst. Das Neubaugebiet Bonhoefferstraße nimmt Formen an. Besonders junge Familien haben sich dort angesiedelt. Etwa 24 Häuser seien schon bezogen worden, teilt die Issumer CDU mit. Allerdings sind die Bautätigkeiten dort noch nicht zu Ende. Und darin sehen die Christdemokraten ein großes Gefahrenpotenzial. Denn gerade die jüngeren Kinder, die einzeln oder in Gruppen draußen spielen, seien durch Baufahrzeuge, aber auch durch die Autos der schon dort ansässigen Anwohner, gefährdet.

Die Kinder befänden sich größtenteils in der Altersspanne von ein paar Monaten bis sieben Jahren, sie kennen sich nicht im Verkehr aus, heißt es im Antrag der CDU, in dem es um Geschwindigkeitsregulierung geht. Nach dem Straßenendausbau, dessen Ausführung noch nicht prognostizierbar ist, sei eine Geschwindigkeitsbegrenzung von sieben Stundenkilometern (Schritt-Tempo) vorgesehen.

Noch ist der Bau nicht abgeschlossen, im Baugebiet Bonhoefferstraße darf wie überall innerorts 50 Stundenkilometer schnell gefahren werden. Noch gibt es auch keine baulichen Maßnahmen in dem Gebiet, um Autofahrer zu einem langsameren Fahren zu animieren. Eher das Gegenteil sei der Fall. Das einfache unter anderem mit zwei gerade und lang ausgebildeten Straßenachsen (vom Wiesenweg/An de Klump bis Querung Bonhoefferstraße/Wohngebiet Kolpingstraße mit circa 200 Metern und vom Wiesenweg 39 bis zur Mühlenstraße mit circa 240 Metern) geplante Straßennetz verleite Pkw- sowie Lkw-Fahrer, schnell zu beschleunigen und schnell zu fahren, schreibt die CDU in ihrem Antrag. Die Autofahrer seien zwar verpflichtet, sich gegenüber Kindern, hilfsbedürftigen und älteren Menschen, insbesondere durch Verminderung der Fahrgeschwindigkeit und durch Bremsbereitschaft, so zu verhalten, dass eine Gefährdung dieser Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. „Diese Rücksichtnahme wird aber leider häufig von Kraftfahrzeugführern nicht in ausreichendem Maße gezeigt“, teilt die CDU mit. Um eine Gefährdung der spielenden Kinder auf der Straße zu reduzieren, bittet die CDU in ihrem Antrag um zeitnahe Maßnahmen zur deutlichen Geschwindigkeitsregulierung.