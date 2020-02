Umweltpolitik : Kerkener CDU für mehr Solaranlagen

Foto: dpa/Oliver Berg

Kerken Die Kerkener CDU will mehr Solaranlagen in der Gemeinde haben. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion an Bürgermeister Dirk Möcking gestellt.

Wie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ulrich Neffe mitteilt, sind im Haushaltsentwurf 2020 unter dem Posten „BgA „Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk“ die auf gemeindlichen Gebäuden installierten Anlagen zusammengefasst. Die CDU sei aber davon überzeugt, dass weitere Gebäude (und gegebenenfalls andere Anlagen wie Wasserwerke) für die Aufstellung der Stromerzeuger sinnvoll nutzbar sind.