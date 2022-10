Kreisparteitag der CDU Kleve : Kerken als Zeichen für die Einheit

Nieukerk Gut einen Monat vor der Landratswahl setzt die CDU im Kreis Kleve auf ihrem Parteitag auf den Zusammenhalt zwischen Nord- und Südkreis. Zudem wurde Margret Voßeler-Deppe verabschiedet.

Auch vor dem Adlersaal in Nieukerk macht die Weltpolitik nicht halt. Günther Bergmann, Landtagsabgeordneter für den Nordkreis sowie Vorsitzender der Kreis-CDU, steht auf der Bühne und sagt: „Es sind Zeiten, die nicht normal sind.“ Der Krieg Russlands, die Energiekrise, der Atomstreit in der Ampel. Und durch diese nicht normalen Zeiten drohe eine Spaltung der Gesellschaft. „Wir dürfen uns nicht spalten lassen. Es gibt nur zusammen eine Lösung“, sagt Bergmann. So läutet der Politiker den Kreisparteitag der CDU im Kreis Kleve ein. Ein besonderer Parteitag freilich: Zum einen wurde einer verdienten Politikerin offiziell gedankt, zum anderen stehen bald Landratswahlen an, bei denen die CDU das Kreishaus gerne verteidigen möchte.