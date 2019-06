Migration : Berichte über das Einleben in Deutschland

Julia Weber leitet den Arbeitskreis. Foto: CDU

Straelen Arbeitskreis des CDU-Kreisvorstands lädt Neubürger ein. Jüngste Sitzung war in Straelen.

Seit zwei Jahren tagt ein Arbeitskreis des CDU-Kreisvorstands, der Neubürger zu ihren Sitzungen einlädt, um sich über die Schwierigkeiten und auch Erfolge beim Einleben in Deutschland zu informieren und zu beraten. Eins der Ziele des Arbeitskreises, der von Julia Weber geleitet wird, ist das Verständnis füreinander zu fördern. Bislang wurden zwölf Personen aus unterschiedlichen Ländern, die in Kleve, Kranenburg, Emmerich, Weeze, Goch, Kalkar und Straelen wohnen, zu Sitzungen eingeladen. Darunter Russlanddeutsche, Türken, Kurden und Italiener. Über ihre Erlebnisse erzählten Leute aus Syrien und Guinea, und auch Deutsche, die ihre Wurzeln in Pommern und Schlesien haben, berichteten über ihr Einleben in Deutschland.

Die jüngste Sitzung fand in Straelen statt. Lilija Kudratowa und Erika Haksteter haben über ihre Erfahrungen in der Blumenstadt erzählt. Erika Haksteter kam mit ihrer Familie 1991 aus Kasachstan. Zuerst war es nicht einfach, wie in den meisten Familien, die aus Russland kamen. Allmählich fasste sie ihr Berufsziel, Fußpflegerin und anschließend Nageldesignerin zu werden. Jetzt arbeitet sie in ihrem Beruf und spricht sehr gutes Deutsch. Die gesamte Familie und alle Kinder haben sich hervorragend eingelebt.

Lilija Kudratowa kam 1994 aus Usbekistan. Von Anfang an hat sie zusammen mit der evangelischen Kirche und der Hauptschule in Straelen die Integration der Russlanddeutschen unterstützt. Auch in ihrer 20-jährigen Arbeit in der Pflege beim DRK konnte sie ihre Erfahrung einbringen. Ihre Kinder und Enkelkinder haben sich sehr gut eingelebt und ihren eigenen Weg gefunden. Frau Kudratowa ist unter anderem aktives Mitglied des Frauenkreises in Straelen.