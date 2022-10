Haushaltsmittel für Antoniusstraße : CDU will Abschluss der Ponter Dorfkernsanierung

Geldern Die Christdemokraten haben Haushaltsmittel für den Ausbau der Antoniusstraße beantragt. Es gebe Möglichkeiten zur Neugestaltung und Standortstärkung.

In den 1990er Jahren ist der Dorfkern der Ortschaft Pont saniert worden. „Leider konnten die Maßnahmen im Bereich der Antoniusstraße nicht abgeschlossen werden“, moniert die CDU-Fraktion in Geldern . Zwar sei die Antoniusstraße vor Kurzem erst teilweise neu gesplittet worden, der schlechte Zustand der Straße und die nicht mehr zeitgemäße Gestaltung des städtischen Parkplatzes können allerdings nicht schöngeredet werden.

Durch eine leichte Verschwenkung der Antoniusstraße in Richtung Westen könnten der letzten in Pont verbliebenen Gaststätte mehr Fläche für eine Außengastronomie eingeräumt werden. „Diese Möglichkeit sehen wir als Stärkung und Standortsicherung der Gastronomie“, so der CD-Fraktionsvorsitzende Michael Cools. Des Weiteren lasse sich der Parkplatz derzeit kaum für dörfliche Veranstaltungen nutzen, so wie es in der Vergangenheit üblich war. „Durch die Neubauten wird sich das Bild in der Dorfmitte verändern und bietet uns jetzt die Möglichkeit, auch den Parkplatz neu zu gestalten und ihm den Charakter eines Dorf- oder Marktplatzes zu geben, um ihn für Veranstaltungen wie dem Pfarrfest, die Kirmes oder den Herbst- und Kartoffelmarkt besser nutzen zu können.“ Neben einer optischen Aufwertung sieht die CDU darin eine Aufwertung der noch bestehenden Gastronomie, des Dorf- und Vereinslebens und eine Stärkung des Zusammenhalts der Ehrenamtler.