Bau- und Planungsausschuss Geldern tagt am Dienstag CDU will Parkplätze an Krefelder Straße retten

Wohl selten war kurz vor Baubeginn unklar, wie die fertige Straße hinterher aussehen soll. In Sachen Krefeld Straße tun sich Rat und Verwaltung mit der Frage schwer, ob es zwischen Am Geldertor und dem Kreisverkehr Holländer See noch, wie bisher gewohnt, Parkplätze geben soll. Es geht um den Konflikt, mehr Grün in die Stadt zu holen oder ausreichend Parkraum zur Verfügung zu stellen. Kurz vor der entscheiden Ausschusssitzung am Dienstag, 31. Januar, 18 Uhr, im Bürgerforum hat sich zumindest die CDU klar positioniert. Sie möchte, dass dort auch in Zukunft noch geparkt werden kann.