Inklusive Gemeinschaft stärken CDU Geldern ist für mehr seniorengerechtes Wohnen

„Um dem Anspruch ,Gemeinsam statt einsam‘ gerecht werden zu können und den Verbleib älterer Menschen in ihrem bekannten Umfeld zu ermöglichen, soll der Ansatz sicherstellen, dass die entstehenden Einrichtungen nicht nur baulich, sondern auch in Bezug auf die Unterstützung, Pflege und Betreuung sowie das gesellschaftliche Miteinander optimal auf die Bedürfnisse der dort lebenden Generationen abgestimmt werden“, so Cools.