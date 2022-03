Antrag an den Rat gestellt : CDU will eine Heinz-Bosch-Straße

CDU will eine Heinz-Bosch-Straße

Antrag an den Rat gestellt

Geldern An den im Sommer 2021 verstorbenen Ehrenvorsitzenden des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend soll mit einer Straße erinnert werden.

Gibt es bald eine Heinz-Bosch-Straße in Geldern? Mit 91 Jahren ist der Ehrenvorsitzende des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend im Sommer 2021 gestorben. Die CDU-Fraktion Geldern hat beantragt, bei der nächsten Benennung einer Straße in Geldern Heinz Bosch als Namensgeber zu berücksichtigen. Zur Begründung greift Fraktionsvorsitzender Michael Cools auf den Nachruf von Michael Klatt in der Rheinischen Post zurück. „Heinz Bosch hat sich intensiv mit der Geschichte seiner Heimatstadt beschäftigt, vor allem war er selbst ein wichtiger Zeitzeuge, ein Stück Mensch gewordene Stadtgeschichte. Neben vielen Publikationen verfügte er über ein eindrucksvolles Fotoarchiv, alle Veränderungen im Nachkriegs-Geldern hat er festgehalten. Vor seinem Status als Ehrenvorsitzender des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend war er dessen Vorsitzender. Sein Engagement wurde ihm mit dem Rheinlandtaler und dem Bundesverdienstkreuz gedankt“, zitiert die CDU.