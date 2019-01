Geldern : Ein CDU-Dreigestirn für den Wahlmarathon

Geldern Mit dem neuen Fraktionsvorsitzenden Michael Cools, Parteichef Stephan Wolters und Bürgermeister Sven Kaiser steht das Führungsteam. Als größte Aufgabe und Herausforderung sehen die Christdemokraten die Schulprojekte.

Zufrieden zeigt sich Michael Cools nach seinen ersten Monaten als CDU-Fraktionsvorsitzender. Die Fraktion zeige sich als geschlossene Einheit. „Bei uns ziehen alle an einem Strang“, sagt er nicht ohne Stolz. Natürlich gebe es inhaltliche Differenzen, über die man diskutiere. Am Ende müsse man alle mitnehmen und ein geschlossenes Bild abgeben. „Das zeichnet uns aus, wie man in vergangenen Sitzungen bis zur Haushaltsverabschiedung sehen konnte“, so Cools im Gespräch mit unserer Redaktion.

Und auch zwischen Partei und Ratsmitgliedern funktioniert es nach Einschätzung der Verantwortlichen. Stadtverbandsvorsitzender Stephan Wolters: „Die Zusammenarbeit zwischen Partei und Fraktion läuft hervorragend. Wir haben ein gutes Verhältnis und können auch viel auf dem kurzen Dienstweg regeln.“ Hilfreich sei, dass Cools auch Vorsitzender der CDU in Walbeck ist. Schon in dieser Funktion gehörte er dem Vorstand des Stadtverbands an. Da er sieht, dass beide Funktionen „Hand in Hand“ arbeiten, möchte er trotz der neuen Aufgabe im Fraktionsvorsitz auch im Ortsverband weitermachen.

Dritter im Bunde wäre Bürgermeister Sven Kaiser. Cools betont, dass man nicht immer einer Meinung sein müsse. Die Fraktion sehe sich nicht als Erfüllungsgehilfe der Verwaltung. Am Ende könne man aber immer miteinander reden, aufeinander zugehen und die nötigen Kompromisse finden. So sieht es wohl aus, als ob die CDU Geldern mit dem Dreigestirn Kaiser, Cools und Wolters in die nächsten Jahre gehen wird. Und die haben es in sich. „Wir haben jetzt in jedem Jahr Wahlen. Zunächst die Europawahl, dann 2020 die Kommunalwahl, 2021 die Bundestagswahl und am Ende in 2022 die Landtagswahl. Das ist schon eine Herausforderung“, sagt Wolters. Cools: „Es wird nicht leicht werden, alle Wahlbezirke zu besetzen. Daran müssen wir heute schon arbeiten.“

Als zentrale Aufgabe für die nächste Zeit sieht Michaels Cools vor allem die Umsetzung der Schulprojekte. Viele Wünsche müsse man nun angehen. Dabei gehe es auch um viel Geld. Ein weiterer Schwerpunkt sei zudem die Entwicklung in der Innenstadt und besonders die Stärkung des Einzelhandels. Der Fraktionschef: „Das ist sicherlich nicht ein Thema, dass sich in einem Jahr arbeiten lässt.“

Cools und Wolters ist auch die Entwicklung der Ortschaften wichtig. „Man könne in einigen Punkten zwar nicht die Uhr zurückdrehen, aber man müsse dafür sorgen, dass die Ortschaften attraktiv bleiben.“ Dazu gehöre, neue Wohnflächen für Ortsansässige auszuweisen und Ortsidentitäten zu schaffen. Ziel müsse sein, dass Menschen im Alter so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben.