Fraktion in Geldern : CDU rügt Klimapolitik: „Die SPD ist grüner als die Grünen“

Foto: Dirk Möwius/dirk Möwius

Geldern CDU-Fraktionschef Michael Cools spricht bei Klimaschutz von Symbolpolitik und warnt mit Blick auf die Kommunalwahl vor einem zu bunten Rat.

(veke) Die Gelderner CDU-Fraktion übt Kritik an der Klimapolitik von SPD und Grüne und blickt auf die Kommunalwahl 2020.

Haushalt Heraus sticht im Haushalt für 2020 die Summe von 100 Millionen Euro für die Sanierung von Gelderns Schulen. Das ist auch der CDU-Fraktion bewusst. „Das ist ein gewaltiges Investitionsvolumen. Das ist nichts, was wir uns einfach gemacht haben, darüber haben wir uns den Kopf zerbrochen“, sagt Fraktionsvorsitzender Michael Cools. „Aber es kein sinnvolleres und besseres Invest als die Bildung.“

Als größte Aufgabe fürs kommende Jahr sieht Cools die Frage der Gymnasien. „Wegen der Zügigkeiten sind wir in Gesprächen. Wir haben da noch keine endgültige Position bezogen.“ Das Problem: Je mehr Züge, desto teurer wird es, jeder Zug kostet etwa fünf Millionen. „Da muss man sich fragen: Was rechnet sich und was ist sinnvoll?“

Schulanmeldungen Die St.-Adelheid-Grundschule wird trotz vieler Anmeldungen im nächsten Schuljahr keine dritte Eingangsklasse bekommen, entschied der Schulausschuss. Die CDU-Fraktion plädiert dafür, den Beschluss beizubehalten. „Wir können nicht dreizügig planen und dann nur zwei Züge zulassen. Da muss man als Rat und als Stadt auch die Ehrlichkeit beweisen und zu Beschlüssen stehen.“

Klimapolitik Im Juli hatte der Rat der Stadt Geldern über das Ausrufen eines Klimanotstands diskutiert – und sich schlussendlich dagegen entschieden. „Wir haben bewusst gegen diese Formulierung plädiert. Ich glaube, diese negative Begrifflichkeit des Klimanotstands nimmt die Leute nicht mit“, sagt Cools. Er ist überzeugt, dass man den Begriff nicht gebraucht habe, das Thema Klimaschutz stehe ohnehin ganz oben auf der Agenda.

Die Klimapolitik der Opposition greift er jedoch an: „Die SPD ist mittlerweile grüner als die Grünen“, sagt Cools. „Und die Grünen brechen nur das runter, was auf Bundesebene passiert.“ Ganz konkret geht er auf einen Antrag der SPD ein, die Bushaltestellen in Geldern zu begrünen. Das wurde jedoch abgelehnt, weil es statisch nicht möglich ist. Cools bezeichnet das als Symbolpolitik. „Wir dürfen uns weniger an Einzelmaßnahmen aufhängen, sondern müssen ein gesamtheitliches Konzept entwerfen.“

Vorstellen könne sich der Fraktionsvorsitzende zum Beispiel einen ökologischen Gewerbepark für Geldern. „Unternehmen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, schießen wie Pilze aus dem Boden.“