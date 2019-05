Politik in Geldern : „Wir sind nicht in die Politik gegangen, um zu jammern“

Nur zwei Tage nach der Europawahl war der Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus in Geldern zu Gast.

Ausbildung bei Robert Bosch in Stuttgart, Wehrdienst bei Panzerjägern in Augustdorf, Wirtschaftsstudium an der Uni Hohenheim

Geboren am 15. Juni 1968 in Wiedenbrück, römisch-katholisch, verheiratet.

Stattdessen stellte Brinkhaus die 70 Jahre Grundgesetz in den Mittelpunkt seiner Rede. „Sie sind die Stahlträger des Grundgesetzes“, sagte Brinkhaus und schaute dabei in die Runde von CDU-Politikern und Ehrenamtlichen. „Das Gesetz nützt nichts, wenn es nicht von einer Gesellschaft getragen wird.“

Und dann ging er doch auf politisches Tagesgeschehen ein. „Wir sind in einer Phase als Union und als Land, in der es schwierig ist. Aber wir sind nicht in die Politik gegangen, um zu jammern, sondern um zu gestalten“, so Brinkhaus und kommentierte damit wohl Annegret Kramp-Karrenbauers Nachdenken über „Regeln für Meinungsmache im Wahlkampf“, nachdem 70 Youtuber einen Wahlaufruf gegen CDU, SPD und AfD gestartet hatten