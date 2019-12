Fraktionen ziehen Bilanz in Haushaltsreden : Mittelfristige Prognose Issums für CDU „durchwachsen“

Issum In ihren Haushaltsreden ziehen die Issumer Fraktionsvorsitzenden von CDU, SPD und FDP Bilanz. „Die mittelfristige Prognose kann man als durchwachsen bezeichnen“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Gerd Stenmans.

Der Haushalt ist zwar ausgeglichen, es gibt aber ein Defizit von 1,1 Millionen Euro. Eine der größten Investitionen wird der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Sevelen sein, für den mit Ausstattung und Kanalisation 3,5 Millionen Euro angesetzt sind. „Ziel ist es, eine moderne und nachhaltige Einrichtung zu schaffen und auch junge Leute begeistern zu können“, nennt Stenmans die Hoffnung seiner Fraktion. „Voraussichtlich war das die letzte Haushaltsberatung mit der Konstellation CDU, SPD, FDP. In Zukunft wird auch in Issum die Welt bunter“, sagt er mit Blick auf die frisch gegründete Grünen-Gruppe im Ort.

„Große Sprünge kann keiner machen, der Haushalt schließt mit einem Minus ab“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Theo Lehmkuhl. „Wir wissen, das ist ein strukturelles Problem, weil Bund und Land Aufgaben an die Kommunen weiterreichen.“ Und damit auch viele Kosten. Positiv stimmt ihn, dass die Gemeinde über Rücklagen verfügt. Ein wichtiger Punkt war der SPD die Schaffung eines multifunktionalen Platzes. „Damit haben wir dann die Jugend berücksichtigt. Sie wissen, worauf ich anspiele, damit sind vielleicht solche Schmierereien nicht mehr nötig“, sagt Lehmkuhl mit Blick auf das Graffiti auf dem Gemälde am Platz An de Pomp. Als „zwei große Brocken“ im Haushalt nennt er die Planungskosten für eine notwendige neue Turnhalle in Sevelen (10.000 Euro) und die Planungskosten für den Neu- oder Umbau des Rathauses (50.000 Euro).