Nach Ortsbegehung : CDU fordert: Straßen in Wankum sanieren

CDU fordert: Straßen in Wankum sanieren

Wankum Ostkamp, Bienenkamp, der Hamesweg und die Grefrather Straße sollten zunächst überarbeitet werden.

Einige Mitglieder der Wachtendonker CDU-Fraktion haben die innerörtlichen Straßen in Wankum in Augenschein genommen.

Grund ist die Fortschreibung des Straßenbauinvestitionsprogramms für die Jahre 2020 bis 2023. Nachdem feststeht, dass die Bröhlstraße 2020 eine Grundsanierung erhält, ist es nun erforderlich, auch den Zustand der anderen Straßen zu begutachten. Schnell war den CDU-Fraktionsmitgliedern klar, dass die von ihnen begangenen Straßen bei weitem nicht in einem so schlechten Zustand sind wie Teile der Bröhlstraße.

Hierbei handelt es sich um eine kostengünstigere Variante für Straßenreparaturen. Zunächst wird die Straßenoberfläche mit Maschinen aufgeraut. Anschließend wird ein DSK-Mischgut in zwei Arbeitsgängen auf die Fahrbahn verteilt. Da es sich hierbei um eine Instandhaltungsmaßnahme handelt, werden die Anlieger nicht zu einer Kostenbeteiligung herangezogen.

Die CDU-Fraktion hat in einem Antrag die Verwaltung beauftragt, Kosten und Umsetzbarkeit dieser Maßnahmen zu prüfen. Dabei wird die Verwaltung aber auch den Zustand der Abwasserkanäle und Wasserleitungen bewerten. Sollte es sich um marode Systeme handeln, kann es durchaus erforderlich sein, die Straßen einer Kernsanierung zu unterziehen. Das hätte zur Folge, dass die Anlieger an den Ausbaukosten beteiligt werden.

Eine weitere Großmaßnahme in den kommenden Jahren wird aus Sicht der Wankumer Christdemokraten die Sanierung der Arbecker Straße sein. Diese sei in einem so schlechten Zustand, dass dort nur eine Kernsanierung durchgeführt werden kann.