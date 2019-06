Für Grundschüler : CDU fordert Schulbus zwischen Pont und Walbeck

PONT Für Kinder, die die St.-Luzia-Grundschule besuchen, gibt es bisher keine direkte Verbindung.

Der CDU- Ortsverband Pont schlägt vor, eine Busverbindung zwischen Pont und Walbeck zur Beförderung der Grundschüler zur St.-Luzia-Grundschule zu schaffen. Die Zahl von Grundschülern aus Pont, die die Grundschule in Walbeck besuchen, habe stetig zugenommen. Aktuell werden acht Grundschüler aus Pont und den angrenzenden Walbecker Ortsbereichen Damm und Schmalkuhl von Eltern in einer Privatinitiative zur St.-Luzia-Grundschule befördert, im kommenden Schuljahr werde die Zahl der Grundschüler weiter ansteigen. Der derzeitige „private Schulbus“ sei mit acht Schülern bereits ausgelastet so das weitere private Beförderungen unumgänglich erscheinen. Dr. Frank Greshake, Vorsitzender der CDU Pont: „In Zeiten, in denen die so genannten Eltern- Taxis immer mehr in die öffentliche Kritik geraten und bei der beengten Verkehrssituation vor der St.-Luzia-Grundschule, wäre es wünschenswert, diesen privaten Beförderungen Abhilfe zu schaffen. Es möchte sicherlich keiner in die Verantwortung genommen werden, wenn es durch die Eltern-Taxis zu Unfällen kommt. Rat und Verwaltung sollten sich um die Schülerbeförderung bemühen, um den Grundschülern einen sicheren Schulweg zu ermöglichen.“ Derzeit besteht zwischen Pont und Walbeck keine direkte Verbindung des ÖPNV. Der CDU- Ortsverband Pont kann sich kaum vorstellen, dass man Grundschüler früh morgens nach Geldern schicken will, wo sie dann umsteigen müssen um zur St.-Luzia-Grundschule zu gelangen. Auch aus ökologischen Gründen sollte der ÖPNV gestärkt werden.