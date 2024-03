CDU besucht Straelener Gartenbauunternehmen Heimatliebe-Greenhats Grünes Dach für den Klimaschutz

„Die Klima- und Umweltschutzmaßnahmen haben ihren Preis. Dennoch ist es eine sehr gute, sehr wichtige und langfristige Investition für den Klimaschutz. Das Geld für eine Dachbegrünung ist besser angelegt als der Kauf eines Autos, das täglich an Wert verliert", so Jutta Manten vom AK Umwelt. Weitere Felder des Unternehmens Heimatliebe-Greenhats sind die Forschung und Entwicklung neuer und verbesserter Pflanzensorten, grüne Innen- und Außenwände, grüne Lärmschutzwände und die Produktion eigener Kreationen zum Beispiel „Sommerblüher als gemischtes Arrangement in einem Topf" und Wildblumen. Überproduktionen dieser zugelassenen Blumen spendet Heimatliebe-Greenhats an die Stadt Straelen und soziale Einrichtungen. Die Forschung und Dokumentation sind der Part von Sven Straeten. Im Gespräch zwischen Geschäftsleitung und den Teilnehmern wurde, wie bei anderen Unternehmen auch, wieder darauf hingewiesen, dass die Bürokratie mit einem Anteil von 40 Prozent den Arbeitstag auffrisst und die Kreativität darunter leide. Wie viele andere Unternehmen sucht auch Heimatliebe–Greenhats gut ausgebildete Mitarbeiter.