Kreis Klever CDU besucht Caritas in Geldern Beratung für Kinderschutz ist gefragt

In Sachen Kinderschutz sieht die Landtagsabgeordnete in Nordrhein-Westfalen mit der Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes schon einiges auf den Weg gebracht. Nichtsdestotrotz bleibe aber noch vieles zu tun. So habe das Land für 2023 drei Millionen Euro zusätzlich für Kindertageseinrichtungen zur Verfügung gestellt. Mit dem Geld sollen Fortbildungsmaßnahmen ermöglicht werden, die sich explizit mit dem Thema Kinderschutz beschäftigen. Charlotte Quik weist gleichzeitig darauf hin, dass die Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt zunehmend Eingang in die Ausbildung des Fachpersonals finde und ein wichtiger Bestandteil der Qualifizierungsoffensive sei. „Auch deshalb ist die Beratung so wichtig,“ sagt die CDU-Politikerin. In Geldern wird derzeit daran gearbeitet, einen digitalen Erstkontakt mit der Fachberatungsstelle zu ermöglichen. Aktuell ist eine Terminvergabe noch ohne Wartezeit machbar.