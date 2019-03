Betriebsbesuch: Rouenhoff besucht „Ophardt Hygiene”

Issum Der CDU-Bundestagsabgeordnete informierte sich über die Arbeit des Issumer Unternehmens.

Der Alltag eines Bundestagsabgeordneten kann durchaus stressig sein. So wie der von Stefan Rouenhoff (CDU), der den Kreis Kleve seit der Bundestagswahl 2017 in Berlin vertritt. Etwa die Hälfte der Arbeitszeit eines Jahres verbringt er in der Hauptstadt, die andere Hälfte ist er unterwegs: auf Dienstreisen in der ganzen Welt, aber natürlich auch in seinem Wahlkreis. „Es ist mir sehr wichtig, den Kontakt zu den Wählern zu halten und mit ihnen zu sprechen. Deshalb versuchen wir, im Zweijahresrhythmus in allen Gemeinden jeweils einmal eine örtliche Firma oder eine Einrichtung zu besuchen”, erklärt der Politiker während des Besuchs des Issumer Unternehmens „Ophardt Hygiene”. Der Aufenthalt bei dem Betrieb, das sich auf Handhygiene spezialisiert hat, sei der zehnte Gemeindebesuch, sagt Rouenhoff.