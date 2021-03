STRAELEN : Viel Spaß beim Ostermarkt im Marien-Haus Straelen

Viel zu entdecken gab es für die Bewohner und Mitarbeitenden auf dem Ostermarkt im Marien-Haus in Straelen. Foto: Caritasverband Foto: Caritasverband Geldern-Kevelaer

STRAELEN Die Senioren genossen die Frühlingsatmosphäre in der Einrichtung des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer. Kleine Präsente konnten an den Ständen gekauft werden.

Das Marien-Haus in Straelen startete zum Frühlingsanfang einen Ostermarkt im Café der Einrichtung. „Damit schenken wir unseren Senioren auch in diesen Zeiten ein Gefühl von österlicher- und frühlingshafter Atmosphäre“, beschreibt Sabine Boms, Leiterin des Seniorenheims, ihre Intention. Wie schon beim Weihnachtsmarkt hat sie sich wieder etwas ganz Besonderes für ihre Bewohner einfallen lassen. „In diesen Tagen gibt es für alle Senioren des Hauses die Möglichkeit, einen kleinen Frühlingsmarkt im Café des Marien-Hauses zu besuchen“, so die Leitung des Senioren-Hauses des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer.