Ehrenamt im Gelderland : Caritas sucht freiwillige Helfer

Ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit aktiv: Liza Bia, Philipp Rieger vom Caritasverband und Manfred Korsten. Foto: Caritasverband Geldern-Kevelaer

Gelderland Ob Sprachangebote für Erwachsene oder Nachhilfe für Schüler: Hilfe wird in vielen Bereichen benötigt. Interessierte können sich bei der Caritas melden.

Ehrenamtliche Helfer unterstützen heute schon die Angebote der Flüchtlingshilfe beim Caritasverband Geldern-Kevelaer. Manfred Korsten aus Geldern würde sich feuen, wenn er noch mehr Helfer dazu bewegen könnte: „Ich habe meinen Einsatz auch für mich als bereichernd empfunden. Es würde mich freuen, wenn diese Erfahrung noch mehr Menschen machen.“ Korsten, pensionierter Beamter, hilft etwa bei der Organisation des Einzugs in eine erste eigene Wohnung, begleitet Menschen zu ihren Behördenterminen oder unterstützt junge Auszubildende, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind.

Liza Bia unterstützt die Mitarbeiterinnen des Caritasverbands und die Menschen vor Ort zum Beispiel mit Übersetzungen. Ob Arabisch, Englisch, Kurdisch oder Türkisch: Wenn sie jemand anruft und fragt, ob sie helfen kann, lautet die Antwort der Geldernerin in der Regel: „Ich kann gern helfen, kein Thema“.

Wichtig zu wissen: Ehrenamt bedeutet nicht, dass man zu jeder Tages- und Nachtzeit für jeden erreichbar sein muss. „Ganz im Gegenteil“, erläutert Philipp Rieger, Ehrenamtskoordinator beim Caritasverband. „Jeder Ehrenamtliche kann selbst entscheiden, wie viel Zeit und welche Aufgaben er oder sie anbieten möchte. Das Engagement kann auch jederzeit nach oben oder unten angepasst werden, ganz so wie es eben passt.“

Engagement in Neukirchen-Vluyn

Engagement in Neukirchen-Vluyn : Das Ehrenamt hat viele Gesichter

Neueröffnung an der Hartstraße in Geldern

Neueröffnung an der Hartstraße in Geldern : Sie machen das Gelderland digitaler

Egal ob Sprachlernangebote für Erwachsene, Nachhilfe für Schüler, Vorlesen und Spielen mit Kindern oder auch beim nächsten Möbeltransport mit dem Anhänger vorfahren: „Der Fachdienst Integration und Migration heißt Ehrenamtliche für die unterschiedlichsten Bereiche und in fast allen Städten und Kommunen im Südkreis Kleve willkommen“, so Hatice Öksüz, Leitung des Fachdienstes und der Integrationsagenturen NRW.

Bei Interesse steht Philipp Rieger Rede und Antwort und findet sicher auch für Neulinge in der Flüchtlingshilfe die passende Tätigkeit. Telefonisch ist er unter 0173 6468495 oder per E-Mail an philipp.rieger@caritas-geldern.de erreichbar.