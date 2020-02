Caritasverband Geldern-Kevelaer : Stefan Smits ist neuer Ausbildungsmentor der Caritas

Geldern Als Ausbildungsmentor kümmert ist Stefan Smits der Koordinator zwischen den Auszubildenden, den Praxisanleitern, den Einrichtungen und den Pflegeschulen. Er selbst kommt auch aus der Pflege.

(RP) Stefan Smits ist ein großgewachsener Mann mit einem freundlichen Lächeln und einer ruhigen Stimme. Für seinen neuen Job beim Caritasverband ist diese Erscheinung ideal. Seit November 2019 ist er Ausbildungsmentor für die stationäre und ambulante Pflege. Die neu geschaffene Stelle ist zwischen den Auszubildenden, den Praxisanleitern, den Einrichtungen und den Pflegeschulen angesiedelt. Stefan Smits ist quasi die Schnittstelle, an der alle Informationen zusammenlaufen. Er priorisiert, ordnet ein und verteilt die Informationen an die entsprechenden Bereiche.

Smits kann sich in seine Kollegen gut einfühlen. Auch er kommt aus der Pflege. „Seit 1994 arbeite ich in der Pflege. Nach dem Zivildienst im Krankenhaus bin ich dort hängen geblieben. Nach meiner Ausbildung habe ich in verschiedenen Positionen im Krankenhaus gearbeitet.“ Er wird Fachkrankenpfleger für Psychiatrie, stellvertretende Stationsleitung, Qualitätsbeauftragter und Praxisanleiter für die Auszubildenden. Seinen Wissensdurst und die Leidenschaft für den Beruf endete hier jedoch nicht und mündete in einem Studium mit den Schwerpunkten in der Pädagogik, Schmerzmanagement und Qualitätsmanagement. Für vier Jahre war Smits dann als Mitarbeiter im Qualitätsmanagement am Karl-Leisner-Klinikum tätig.