Altenpflegeausbildung in Geldern : Caritas gratuliert Absolventinnen

Geldern Neun examinierte Pflegekräfte wurden jetzt zu ihrem Examen beglückwünscht. Die Corona-Pandemie verkomplizierte die letzten Monate der Ausbildung.

Der Caritas verband Geldern-Kevelaer gratuliert den Altenpflege -Absolventinnen zu ihrem bestandenen Examen. In einer Feierstunde, die in der Kapelle des Adelheid-Hauses in Geldern stattfand, beglück- wünschte der örtliche Caritas verband seine frisch examinierten Pflegekräfte. Ausbildungskoordinator Stefan Smits und Markus Kremer, Bereichsleiter Stationäre Pflege, blickten in einer kurzen Ansprache auf die Ausbildungszeit zurück.

„Während ihrer Ausbildung durchliefen die Absolventinnen mehrere Praxiseinsätze in der stationären wie ambulanten Versorgung des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer sowie in gerontopsychiatrischen oder geriatrischen Einrichtungen“, erläuterte der Ausbildungskoordinator. „Das theoretische Wissen erlangten sie in den Fachseminaren beziehungsweise in den Pflegeakademien, mit denen der Caritasverband seit vielen Jahren kooperiert.“ Die in der Pflegeschule erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten dienen dem Zweck, den Auszubildenden bei der Umsetzung verschiedener Aufgaben in den Einrichtungen zu unterstützen. „In ihren Ausbildungsbetrieben konnten die Auszubildenden die erworbenen Kenntnisse unter anderem mit Unterstützung von Praxisanleitungen umsetzen“, berichtete Smits weiter.