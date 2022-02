Ehrenamt im Gelderland : Heldenpass für engagierte Schüler

Geldern Das Projekt des Caritasverbands Geldern-Kevelaer verfügt über eine eigene App. Dort erhalten die Jugendlichen Ideen für ein lokales Engagement.

Das Projekt Heldenpass.de des Caritasverbands Geldern-Kevelaer verfügt über eine eigene App, in der die Jugendlichen Ideen für ein lokales Engagement erhalten. In der App kann unverbindlich gestöbert und auch gleich Kontakt zu den Einsatzstellen aufgenommen werden. „Mit einem Klick zum Ehrenamt“, lautet die Devise, mit der das Projekt für junges Engagement wirbt. „Wir wollen jungen Menschen möglichst niedrigschwellig ein Angebot für eine ehrenamtliche Freizeitgestaltung aufzeigen. Da liegt es nahe, dass sie direkt auf unsere Angebote in digitaler Form auf ihrem Handy zugreifen können“, erklärt Regina Matzke, Projektleiterin am Standort Geldern, einer von insgesamt fünf Projektorten in NRW. Das Projekt ist Teil der Aktion „Kim macht‘s“ der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen in Nordrhein-Westfalen (lagfa), die junges Engagement in NRW fördert und von der Staatskanzlei NRW unterstütz wird.