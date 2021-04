Fachstelle für Suchtvorbeugung im Kreis Kleve : Eine kostenlose App soll die Langeweile vertreiben

Kreis Kleve Mit dem „Langeweilevertreiber“ möchten die Klever Caritas und die Diakonie im Kirchenkreis Kleve für Abwechslung in der Corona-Zeit sorgen und auf die Fachstelle für Suchtvorbeugung im Kreis Kleve aufmerksam machen.

Was tun in den Osterferien? Die Fachstelle für Suchtvorbeugung im Kreis Kleve hat einen sogenannten Actionbound entwickelt. Dabei handelt es sich um eine kostenlose App. Nutzer können damit digitale Schatzsuchen, mobile Abenteuer und interaktive Guides erstellen und diese einem Publikum öffentlich oder exklusiv zur Verfügung stellen. „In vielen Kommunen wird die App bereits für Stadtführungen genutzt“, erklärt Tim Rambach von der Diakonie im Kirchenkreis Kleve. Zusammen mit dem Klever Caritasverband wurde ein eigener Actionbound entwickelt. Der Name: „Langeweilevertreiber“.