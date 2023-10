Freiwilligenzentrum hilft bei Kontaktaufnahme Caritas sucht Menschen fürs Ehrenamt

Das Ehrenamt in Deutschland ist weiterhin stark. „Etwa 29 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich Tag für Tag freiwillig für das Gemeinwohl – ohne Bezahlung in ihrer Freizeit“, so Matzke. Dabei geht die Welt des Ehrenamtes weit über die Klassiker „Übungsleiter im Sportverein“ und „Lesemutti“ im Kindergarten hinaus, auch wenn hier der Bedarf nach wie vor groß ist. Das FWZ verfügt mit Hilfe seiner zahlreichen Kooperationspartner über vielfältige Einblicke in mögliche Tätigkeitsfelder. „Ob Tierschutz, Kuchen backen, Holzarbeiten, Musizieren, Autofahren, Dinge sortieren oder einfach nur Zuhören zu Ihren Leidenschaften zählt – wir finden für jeden Interessierten das richtige Ehrenamt“, verspricht Matzke.