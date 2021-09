Caritas im Gelderland gibt Einblicke in Inklusion : Mit einem Spaziergang zum Ehrenamt

Geldern Das Freiwilligen-Zentrum Gelderland lädt Interessierte zu einem Rundgang durch Geldern ein. Den Schwerpunkt bildet das Thema Inklusion.

Das Freiwilligen-Zentrum der Caritas Gelderland lädt am Freitag, 17. September, zum Ehrenamtsspaziergang ein. Bei dem Rundgang durch die Innenstadt haben Interessierte die Gelegenheit, ehrenamtliche Einsatzfelder in lockerer Atmosphäre kennenzulernen. „Natürlich freuen wir uns, wenn wir dabei neue Ehrenamtliche gewinnen können. Die Teilnahme ist aber vollkommen unverbindlich“, betont Regina Matzke vom Freiwilligen-Zentrum. „Bei diesem Spaziergang geht es in erster Linie darum, einfach mal in Ehrenamtsarbeit reinzuschnuppern, Spaß zu haben und neue Kontakte zu knüpfen.“ Gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern wie dem inklusiven Freizeittreff Bluepoint der Lebenshilfe, dem sozialpsychiatrischen Verein Papillon und dem Fairkaufhaus greift das Freiwilligen-Zentrum bei dem Spaziergang das Thema Inklusion auf. „Gesellschaftlich steckt das Thema in vielen Bereichen noch in den Kinderschuhen. Wir freuen uns, einen Beitrag leisten zu können, das Thema weiter voran zu bringen“, führt Matzke aus. Die Teilnehmer treffen sich am 17. September um 10.30 Uhr am Brunnen des Marktplatzes, um dann gemeinsam zur ersten Einrichtung zu starten. Gegen 13.30 Uhr endet der Rundgang bei einer Austauschrunde in den Räumlichkeiten des sozialpsychiatrischen Vereins Papillon am Markt. Um Anmeldung wird gebeten: regina.matzke@caritas-geldern.de oder 02831 9102368.