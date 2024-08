Internationales Kunstprojekt Caritas regt zum Nachdenken über den Tod an

Seitdem hat das Projekt rasant an Dynamik gewonnen und sich weltweit verbreitet. „Es ist schon beeindruckend, wie dieses einfache Konzept weltweit Menschen dazu anregt, über das Leben und den Tod nachzudenken und ihre persönlichen Wünsche zu teilen“, führt Nicole Schoeters, ebenfalls Mitarbeiterin im ambulanten Hospizdienst aus. „Wir hoffen, dass auch in unserer Stadt viele Menschen die Gelegenheit nutzen, ihre Gedanken aufzuschreiben und so an diesem besonderen Projekt teilzunehmen“, ermuntert Nicole Schoeters.