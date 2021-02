Altenpflege in Straelen : Film über Pflege im Marien-Haus Straelen

STRAELEN Die Straelenerin Alice van Megen ist die Hauptdarstellerin im neuen Kampagnenvideo des Bundesfamilienministeriums.

(RP) „Und bitte!“ Nicht nur einmal erklang diese Aufforderung am Filmset im Marien-Haus in Straelen. Schon um 7 Uhr starteten die Außenaufnahmen am Seniorenheim, gut zehn Stunden später fiel endlich die letzte Klappe. Immer mittendrin: Hauptdarstellerin Alice van Megen aus Straelen. Die 28-Jährige arbeitet als Pflegefachkraft und Praxisanleiterin in der Senioreneinrichtung des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer. Und jetzt ist sie Teil der neuen Videokampagne des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Ausbildungsoffensive „Mach Karriere als Mensch!“.

„Dafür kriegste noch einen Oscar“, frotzelte mit einem Augenzwinkern ein älterer Herr mit einer Mitbewohnerin, die den Tag am Filmset sichtlich genossen. Doch auch ihnen ist der aktuelle Hintergrund der Kampagne bewusst: „Es ist gut, dass solche Filme gedreht werden, die Werbung für den Pflegeberuf machen. Wir wissen am besten, wie wichtig diese Menschen sind, die diesen Beruf ausüben“, stellt einer der Senioren fest. Auch van Megen freut sich, mit ihrem Einsatz in der Kampagne den Pflegeberuf weiter nach vorne bringen zu können: „Die Ausbildungssituation wird nicht leichter. Dabei ist Pflegefachkraft ein so vielseitiger Beruf, der einem so viel zurückgibt. Persönlich und zwischenmenschlich mit der vertrauensvollen Arbeit am Menschen – und mittlerweile sogar auch, was das Gehalt betrifft.“