Ehrenamtliche für Präventionsarbeit gesucht : Schuldnerberatung ist sehr gefragt

Geldern Die Caritas will Jugendliche präventiv über das Thema Geld informieren, Finanzkompetenz vermitteln und auf typische Schuldenfallen hinweisen. Freiwillige für die Schuldnerberatung werden gesucht.

Gerade Jugendliche seien heute einem großen Druck durch Werbung und Marketing ausgesetzt. „Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Jugendliche über das Thema Geld zu informieren, Finanzkompetenz zu vermitteln und auf typische Schuldenfallen hinzuweisen“, berichtet die Mitarbeiterin der Caritas über einen Teil ihrer Arbeit. Dasselbe gelte für geflüchtete Menschen, die in Deutschland nicht nur vor sozialen, sondern auch vor finanziellen Problemen stehen. „Auch hier schulen wir zum sorgsamen Umgang mit Geld“, so Leenen-Dicks. „Jeder, der mithelfen möchte, jungen Menschen und Flüchtlingen ein fundiertes Wissen über Geld und Co. zu vermitteln, ist herzlich eingeladen in der Schuldenprävention mitzuarbeiten“, sagt Regina Matzke.