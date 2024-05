Krisenangebot der Caritas in Geldern „Echte Männer reden über ihe Gefühle“

Seit Start der Krisen- und Gewaltberatung hat Kisters-Teuwsen 42 Klienten, davon 32 in Einzelberatungen und zehn in der Justus-Gruppe, betreut, von denen viele eine deutliche Verbesserung ihrer Lebenssituation erfahren haben. „Es ist ermutigend zu sehen, wie Männer durch Selbstreflexion und Unterstützung ihr Leben positiv verändern können“, sagt er. Die Beratungen finden regelmäßig in der Beratungsstelle im Caritas-Centrum am Südwall 52 in Geldern statt. Sie dauern in der Regel eine Stunde und können je nach Bedarf wöchentlich, 14-tägig oder monatlich stattfinden.