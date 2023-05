Kritik am Geschäftsmodell Caritas will Leiharbeit in der Pflege begrenzen

Die Gründe liegen für ihn auf der Hand: „Leiharbeit ist in höchstem Maße unsolidarisch. Eine Beteiligung der Anbieter an den nicht unerheblichen Ausbildungskosten findet nicht statt. Zudem wird mit den Versprechen der Leiharbeitsfirmen, nicht an Wochenenden oder im Schichtdienst arbeiten zu müssen, die Moral der bestehenden Mitarbeiterschaft untergraben. Die einen picken die Rosinen und stellen sich bei Arbeitszeiten, Gehalt und Privilegien besser. Die Stammbelegschaft dagegen muss das auffangen, weil sie Schichten tauschen, Pflegedokumentationen machen und ihre Zeit in Beziehungspflege zu den alten Menschen investieren“, sagt Döring. Doch leider kommen auch die Caritas-Seniorenhäuser nicht umhin, immer wieder auf Leiharbeitsfirmen zurückgreifen zu müssen.