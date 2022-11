Stützen des Bildungs- und Betreuungsangebots : Caritas Geldern zertifiziert OGS-Ergänzungskräfte

Gelderland 15 Frauen und ein Mann aus dem Südkreis Kleve erhielten in einer kleinen Feierstunde ihr Abschlusszertifikat. In 120 Arbeitsstunden wurden sie auf die Arbeit mit den Grundschulkindern vorbereitet.

Die Offenen Ganztage sind an vielen Grundschulen im Gelderland nicht mehr wegzudenken. Neben pädagogischen Fachkräften zählen auch sogenannte Ergänzungskräfte zu wichtigen Stützen des Bildungs- und Betreuungsangebots im Mittags- und Nachmittagsbereich. 15 Frauen und ein Mann absolvierten jetzt erfolgreich den Zertifikatskursus „OGS-Ergänzungskräfte“ und erhielten in einer kleinen Feierstunde ihr Abschlusszertifikat. Zwischen März und September trafen sie sich wöchentlich in den Abendstunden in Geldern, arbeiteten an zwei Wochenenden und absolvierten zum Abschluss eine Projektwoche, um sich in Themen rund um den offenen Ganztag einzuarbeiten. In insgesamt 120 Unterrichtsstunden, aufgeteilt auf vier Module, wurden die Absolventen auf die Arbeit mit den Grundschulkindern vorbereitet.