Aktionswoche Schuldnerberatung Finanzielle Allgemeinbildung gefordert

Die beiden Caritasverbände im Kreis Kleve sind in Sachen Prävention bereits sehr aktiv. Sie bieten Unterrichtseinheiten an Schulen in verschiedenen Jahrgangsstufen und Bildungseinrichtungen an. Themen sind: Haushalts- und Budgetplanung, Konsum- und Kaufverhalten, Werbung, Influencer und Schuldenfallen. Darüber hinaus gibt es spezielle Bildungseinheiten für geflüchtete Menschen, die auch in Deutschland vor finanziellen Problemen stehen. „Bei den 18- bis 30-Jährigen nehmen die Überschuldungstendenzen zu. Hier setzen wir mit Prävention und Aufklärung an. Unser Ziel ist es, bis 2030 eine Trendwende zu erreichen“, so Maria Tekath.