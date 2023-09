Caritas Geldern-Kevelaer hilft bei Kurantrag Entlastung für pflegende Angehörige

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Franziska Eickmans hilft Birte Bensikaddour bei der Antragstellung. Ebenso wird gemeinsam die Versorgung der Angehörigen während der Kur geplant. In einigen Kliniken besteht die Möglichkeit, den Pflegebedürftigen mitzunehmen oder in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung in der Nähe unterzubringen. Franziska Eickmans: „Pflegenden Angehörigen ist häufig leider nicht bekannt, dass sie eine Kur, also eine stationäre Vorsorge- und Rehamaßnahme, in Anspruch nehmen können, um ihre Gesundheit und Pflegefähigkeit zu erhalten.“ Diese ganzheitliche medizinische Maßnahme diene der körperlichen und seelischen Stärkung und berücksichtige die individuelle Situation des Pflegenden. „In unserer Beratungsstelle erhalten Sie Informationen zu allen Fragen der Beantragung einer Kur, zur Klärung der Versorgung Ihres pflegebedürftigen Angehörigen, zu Fragen der Finanzierung der Kur und zur Auswahl der Klinik“, versprechen die Beraterinnen.