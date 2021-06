Caritas Geldern-Kevelaer : Caritas warnt vor Überschuldung

Gelderland Die Pandemie hat die finanzielle Situation vieler Menschen erheblich verschlechtert. Hilfestellung leisten die Beratungsstellen in Geldern, Kevelaer und Straelen.

„Aber auch private Haushalte sind von finanziellen Einbußen massiv betroffen. Inzwischen kommt Überschuldung in allen sozialen Schichten vor“, sagt von Salm-Hoogstraeten. Vielfache bleibt es nicht bei finanziellen Problemen. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten befördern soziale, psychische und gesundheitliche Probleme. Sie wirken sich zudem auf das Familienleben aus. In den Schuldnerberatungen kann diesen Sorgen wirksam begegnet werden.

Wer bereits in eine Notsituation geraten ist oder finanzielle Sorgen hat, kann sich an die Beratungsstellen der Caritas in Geldern, Kevelaer und Straelen wenden. Ausführliche Informationen gibt’s im Internet unter www.caritas-geldern.de/schuldnerberatung sowie in den jeweiligen Zentren vor Ort.