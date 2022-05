Engagementder Caritas Geldern-Kevelaer : „Klimaschutz ist auch Sozialpolitik“

Gelderland Die Caritas versteht sich als Anwältin für Benachteiligte und möchte dafür Sorge tragen, dass die Verhinderung einer Klimakatastrophe mit der Schaffung von mehr Lebensqualität für alle einhergeht.

Auch der Caritasverband selbst hat jüngst den Klimaschutz in seiner Strategie fest verankert. Ein Baustein ist die Umstellung auf regenerative Energieträger und die Reduzierung des Energieverbrauchs. „Bis zum Jahr 2024 wollen wir ein Viertel unseres Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge umgestellt haben“, gibt er einen Ausblick. Der Strom wird bereits weitestgehend aus erneuerbarer Energie bezogen. „Wir wollen den Bau von Photovoltaik-Anlagen in unseren Einrichtungen vorantreiben. Wermutstropfen ist allerdings, dass dies im Bereich der stationären Altenhilfe aufgrund der derzeitigen Refinanzierungssystematik vorerst nicht möglich ist.“ Im Bereich der Beschaffung werden künftig Nachhaltigkeitsaspekte stärker berücksichtigt: „Ob Dienstkleidung oder Umstellung auf LED-Leuchtmittel. Wir versuchen vieles möglich zu machen“, so Salm-Hoogstraeten. Das gilt auch für das Gebäudemanagement. Ebenso sollen Mitarbeiter und Kunden stärker im Hinblick auf energiebewusstes und ressourcenschonendes Verhalten sensibilisiert werden. Aktuell beteiligt sich der Caritasverband zusätzlich am Projekt Ökoprofit. Ziel ist es, eine Betriebskostensenkung unter gleichzeitiger Schonung der natürlichen Ressourcen zu erreichen.