Flüchlingshilfe sucht noch Helfer : Café Welcome in Sevelen öffnet wieder

Café Welcome in Sevelen öffnet wieder

Das Café Welcome in Sevelen öffnet wieder. Foto: privat/Privat

Sevelen

Die Flüchtlingshilfe Sevelen hat aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine und des damit verbundenen Flüchtlingsstroms beschlossen, das Café Welcome wieder zu öffnen. Nachdem es von Januar 2016 bis Ende 2019 ein Forum für aktive Integration bot und vielen Flüchtlingen als Anlaufstelle und Kommunikationsort diente, soll dies nun auch den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine ermöglicht werden. Der Treffpunkt in Sevelen soll eine Plattform zum Kennenlernen, zum aktiven Austausch für Betroffene und Helfer und ein Baustein zur Aufnahme in die Dorfgemeinschaft sein. Das Café wird voraussichtlich Ende April, Anfang Mai im Saal der evangelischen Kirchengemeinde öffnen, die sich bereiterklärt hat, die Örtlichkeit dankenswerter wieder zur Verfügung zu stellen. Auch die Gemeinde Issum hat Ihre aktive Unterstützung signalisiert, denn es wird nur im Zusammenspiel freiwilliger Helfer und der Gemeindeverwaltung funktionieren. Zurzeit findet eine Impfaktion für die Geflüchteten statt, auch eine Voraussetzung dafür, dass das Café angstfrei betrieben werden kann.