Wachtendonk: Café "Mit Menschen" ist jetzt in der Jona-Kirche

Wachtendonk Öffnungszeiten mittwochs von 17 bis 19.30 Uhr. Helfer sind beim Gruppentreffen im Pfarrheim willkommen.

Zwei Jahre lang war das Café "Mit Menschen" der Gruppe "Mit Menschen", eine Initiative des ökumenischen Arbeitskreises für soziale Fragen, im Restaurant "Flachshaus" beheimatet. Dann änderten sich die Besitzverhältnisse des Hauses, und es musste ein neues Zuhause gesucht werden. Es wurde in der Jona-Kirche in Wachtendonk gefunden. Das Café ist immer mittwochs von 17 und 19.30 Uhr geöffnet.

Es ist als Treffpunkt für die ortsansässigen Flüchtlinge in Wachtendonk und Wankum, aber auch als ein Ort der Begegnung gedacht. Das entspannte Miteinander bei Kaffee, Tee und Kuchen lädt ein zum Lachen, Kartenspielen, Deutschlernen, ist aber auch eine Anlaufstelle für Fragen und Unterstützung bei den alltäglichen Anforderungen der behördlichen Bürokratie, bei der Übersetzung von Schreiben, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und vielem mehr. Das Team des Cafés lädt alle ein, Menschen, die schon immer hier gelebt haben, schon länger hier leben und Menschen, die von weit hergekommen sind, miteinander ins Gespräch zu kommen. Interessierte, die sich gerne informieren oder bei der Gruppe "Mit Menschen" einbringen möchten, sind bei den Gruppentreffen willkommen an jedem 1. Dienstag im Monat ab 20 Uhr im katholischen Pfarrheim in Wachtendonk.

Es wurde jetzt ein Projekt in der Sekundarschule Wachtendonk gestartet. Es werden noch Schulpaten gesucht, die die Flüchtlingskinder an einem oder zwei Tagen in der Woche während des Unterrichts begleiten. Sie unterstützen in enger Zusammenarbeit mit dem Lehrpersonal die Kinder dabei, ihre Fähigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen zu verbessern und sie noch intensiver an die deutsche Sprache heranzuführen.