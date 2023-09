Am Markt in Geldern Arbeiten fürs Café Extrablatt – Abriss des Anbaus hat begonnen

In Kürze werden die Gelderner wieder wissen, wie der Blick vom Markt auf die Heilig-Geist-Kirche aussieht, den sich die evangelische Kirchengemeinde sehnlichst wünscht. Seit den 90er-Jahren wird die freie Sicht durch einen Anbau an das Gebäude versperrt, in dem im kommenden Jahr das Café Extrablatt einziehen soll. Dieser Anbau wird nun abgerissen, am Montag rollte dazu ein Bagger an und arbeitete sich gut sichtbar vorwärts.