Straelen : Cäcilia bringt Klassiker und Modernes zusammen

Weihnachtliche Klänge erfüllen die gut gefüllte Pfarrkirche St. Peter und Paul in Straelen. Foto: Thomas Binn (binn)

Straelen Trotz Dauerregen und Vorweihnachtsstress war die Kirche gut besucht am Tag vor Heiligabend. Zum traditionellen Weihnachtskonzert lud der Musikverein Cäcilia am Sonntag, 23. Dezember, in die Pfarrkirche St. Peter und Paul Straelen ein.

Der Vorsitzende des Vereins, Jürgen Bonnes, begrüßte die Gäste, und Dirigent Christoph Niersmann kündigte an: „Wir versuchen, Sie in der nächsten Stunde mit unserer Musik auf Weihnachten einzustimmen.“ Das Programm setzte sich aus modernen und klassischen Weihnachtsstücken zusammen. Zusätzlich präsentierten die Musiker besinnliche Texte und Hintergrundinfos zu den Liedern.

Los ging es mit „O sanctissima“, einer Variante von „O du fröhliche“, ganz klassisch, ehe „Gabriellas Song“ auf dem abwechslungsreichen Programm stand. Dabei handelte es sich um Filmmusik aus dem Streifen „Wie im Himmel“, der von einem Chor handelt. Gabriella sucht im Chor Zuflucht vor ihrem gewalttätigen Mann und singt von Freiheit und Selbstbestimmung.

Im Anschluss präsentierte die Cäcilia mit „Over the Rainbow“, „When you say nothing at all“ und „Happy X-Mas – War is over“ drei moderne Klassiker, ehe mit „Es kommt ein Schiff geladen“ ein ganz klassisches Adventslied für Abwechslung sorgte. Nach „Happy Christmas“ folgte mit „Cinderella’s Dance“, dem bekannten Song aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, ein fester Bestandteil jedes Weihnachtskonzertes der Cäcilia und ein Garant für Weihnachtsstimmung.



Als Schlusslied bot der Musikverein ein fast zehnminütiges Potpourri aus bekannten englischen Weihnachtsliedern wie „Last Christmas“ und „Rock around the Christmas Tree“ unter dem Titel „A Christmas Rockfestival“.

Bonnes erklärte schmunzelnd: „Nach zehn Minuten Schwerstarbeit darf man kurz durchatmen.“ Aber dann wurden der langanhaltende Applaus und die stehenden Ovationen mit zwei weihnachtlichen Zugaben belohnt. Bei „Macht hoch die Tür“ und „Ihr Kinderlein kommet“ wurden die Gäste aufgefordert, mitzusingen.