Kommunalwahl in Kerken : BVK stellt Bürgermeister-Kandidatin auf

Blumen für die Kandidatin: Die Bürgervereinigung Kerken (BVK) hat Patricia Gerlings-Hellmanns nominiert. Foto: ja/BVK

Kerken Mit Patricia Gerlings-Hellmanns geht die Bürgervereinigung selbstbewusst in den Kampf um das Rathaus in Kerken.

Patricia Gerlings-Hellmanns ist die Bürgermeisterkandidatin der Bürgervereinigung Kerken (BVK) für die kommende Kommunalwahl. Sie wurde auf der Mitgliederversammlung am Freitag einstimmig gewählt.

Gerlings-Hellmanns ist 43 Jahre alt und wohnt mit ihrer Familie in Kerken. Seit vielen Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich in der Gemeinde Kerken: Seit sechs Jahren ist sie Mitglied des Gemeinderats und seit 2015 Vorsitzende der BVK.

„Mitgestalten und mitreden, statt nur zu meckern“, so ihr Motto. „Probleme sind da, um sie anzupacken und zu beseitigen. Dies gelingt nur, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen und man zusammen nach Lösungen sucht. Wichtige Entscheidungen, die alle Bürger betreffen, dürfen nicht im ,stillen Kämmerlein’ getroffen werden. Besonders die Themen Transparenz und Bürgerbeteiligung sind mir sehr wichtig“, so Gerlings-Hellmanns weiter.

Die BVK zieht selbstbewusst in den Wahlkampf: „Mit Patricia haben wir eine hervorragende Kandidatin gefunden“, so Bernhard Rembarz, Fraktionsvorsitzender der BVK. „Alle Mitglieder stehen voll hinter ihr. Sie hat auf mehreren Ebenen in der Partei und im Kreisverband der Freien Wähler gezeigt, dass sie alle Fähigkeiten mitbringt, die eine gute Bürgermeisterin benötigt. Besonders der Dialog mit den Bürgern ist uns als Wählervereinigung sehr wichtig. Den vermissen wir beim jetzigen Bürgermeister in seiner Arbeit sehr“, ergänzt er.

Dass die Kandidatin keine Verwaltungsfrau ist und damit wenig Vorerfahrung für den Job der Bürgermeisterin hat, sei aus Gerlings-Hellmanns Sicht kein Problem. „Natürlich weiß ich nicht sofort in allem Bescheid und muss mich in manche Bereiche erst einfinden. Aber ich muss auch nicht in allem eine Fachfrau sein. Das kann man als Bürgermeisterin gar nicht. Dafür gibt es in den einzelnen Fachbereichen Experten, die ich schon aus meiner Arbeit im Gemeinderat und teilweise persönlich gut kenne und denen ich vertraue“, erklärt Patricia Gerlings-Hellmanns.