Ist Thema im nächsten Ausschuss Bürger wünschen sich Tartanplatz für Nieukerk

Nieukerk · 2019 wurde in Aldekerk genau so ein Platz eingeweiht. Nun möchten Bürger in der Nachbarortschaft auch so ein vereinunabhängiges Angebot. Die Frage ist: Wo? Und auch, ob es Fördermöglichkeiten gibt.

14.11.2023 , 16:30 Uhr

Die BVK setzt sich dafür ein, dass auch in Nieukerk ein Tartanplatz gebaut wird. In Aldekerk gibt es schon einen. Foto: BVK

Von Bianca Mokwa