Rat Kerken tagt am Mittwoch : Paeschensdyck: BVK fordert neues Konzept

Nieukerk Der neue Bebauungsplan soll sich nicht an Ideen des Investor orientieren. Rat entscheidet am Mittwoch.

In der Ratssitzung, am Mittwoch, 22. Mai (19 Uhr im Michael-Buyx-Haus in Nieukerk) steht erneut das Thema „Bauprojekt Paschensdyck“ auf der Tagesordnung. Die BVK setzt sich nach wie vor für eine komplette Überplanung des Baugebietes ein. Auf dem Gelände der früheren Weberei an der Straße Kleine Bleiche sollen Wohnhäuser entstehen. Dieses werden vornehmlich Gebäude mit Staffelgeschoss und Flachdach sein. Aus Sicht der BVK-Fraktion stellt diese Art der Bebauung eine massive Änderung der damals geplanten Bebauung dar. „Durch den Wegfall des eingeschössigen Industriegebäudes und der geplanten Bebauung mit 20 Wohneinheiten in Staffelgeschossbauweise sehen wir eine erhebliche Veränderung des städtebaulichen Ansatzes. Die im Bebauungsplan dargestellte Nutzung als Mischbebauung ist hier nicht mehr vorhanden.“, so Fraktionsvorsitzender Bernhard Rembarz. „Auch aus diesem Grund haben wir beantragt, das gesamte Gebiet städtebaulich zu überplanen.“