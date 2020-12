Kommunalpolitik in Kerken : BVK will Verschiebung der Ratssitzung

Kerken Die Fraktion verweist auf die steigenden Corona-Zahlen. Bürgermeister Dirk Möcking schlägt eine Sitzung mit weniger Teilnehmern vor.

Wegen der rasant steigenden Corona-Infektionszahlen, auch in Kerken, bittet die Fraktion der Bürgervereinigung Kerken (BVK) Bürgermeister Dirk Möcking, die Ratssitzung am 16. Dezember zu verschieben. Ermutigt fühlt sich die BVK, nachdem Landrätin Silke Gorißen am Freitag mitteilte, dass sie die für den 17. Dezember geplante Kreistagssitzung in den Januar verschiebt. Die Fraktion weist darauf hin, dass es bereits bei politischen Sitzungen und Veranstaltungen in anderen Kommunen, zum Beispiel in St. Tönis, Kevelaer, Kleve und Goch, in den vergangenen Tagen trotz Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zahlreiche Ansteckungen unter den Teilnehmern gegeben hat.