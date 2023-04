Pro und Contra BVK ist gegen Anschlusszwang beim Neubaugebiet Aldekerk Süd 2

Die BVK befürchtet eine erhöhte finanzielle Belastung durch den Anschluss an das Fernwärmenetz. Möcking spricht von sehr geringen Kosten für die Eigentümer. „Darüber hinaus wird eine bestehende Infrastruktur genutzt, sodass bei dieser Art der Wärmeversorgung der Verbrauch von Ressourcen und Energie im Vergleich zu anderen Lösungen am geringsten ist“, so der Bürgermeister. Die BVK, befürchtete hingegen, „dass durch einen Anschlusszwang alternative und nachhaltigere Energieversorgungsoptionen, wie beispielsweise Solarenergie oder Wärmepumpen, nicht ausreichend in Betracht gezogen werden.“ Schon im Bauausschuss im August 2022 machten sie ihre Position gegen den Anschlusszwang deutlich, unterlagen aber nun in der Abstimmung.